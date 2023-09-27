Девелоперы попросили Беглова пересмотреть кадастровую оценку недвижимости

Владельцы торговой и офисной недвижимости в Санкт-Петербурге направили письма губернатору Александру Беглову и президенту России Владимиру Путину с просьбой не утверждать подготовленный ГБУ «Городское управление кадастровой оценки» отчет о пересмотре кадастровой стоимости городских объектов недвижимости. В результате переоценки, проведенной организацией, кадастровая стоимость зданий в Петербурге в среднем увеличилась в 1,5 раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По мнению участников рынка, обратившихся к губернатору и президенту, в экономике нет факторов, которые бы привели к такому существенному скачку стоимости. Авторы письма отмечают, что рост стоимости нежилых помещений в 5-10 раз встречается в отчете очень часто, а есть объекты, которые подорожали в 20 раз. При этом наблюдается непропорциональное изменение кадастровой стоимости, и динамика по разным объектам отличается в разы.

Авторы подчеркивают, что отрасли торговой и офисной недвижимости сейчас находятся в сложных экономических условиях. При этом основную часть расходов на содержание торговых и офисных помещений составляет налог на имущество организаций. Существующие налоговые ставки и налоговую базу по налогу на недвижимость участники рынка также считают завышенными и не отвечающими экономических реалиям.

Авторы письма также апеллируют к выступлению Владимира Путина на VIII Восточном экономическом форуме, в котором президент заявил о недопустимости роста налогов. В письме отдельно приводятся экономические обоснования. Уровень инфляции в 2019 году составил 3%, в 2020 — 4,95%, в 2021 — 8,39%, в 2022 — 11,94%. Индекс полной стоимости строительно-монтажных работ в сметных ценах на 01.01.2000 в 2018 году составил 10,305, в 2023 году —17,305.

Под письмом подписались пять предпринимателей: президент ХК «Адамант» И.М. Лейтис, президент ГК «Империя» А.М. Фоменко, владелец ТРК «Южный Полюс» Б.В. Жуков, Н.В. Дариенко (ТРК «Европолис», ТРК «5 Озер», М.С. Нилова (ТРК «Порт Находка»).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Петербургское ГБУ «Городское управление кадастровой оценки» массово переоценило кадастровую стоимость объектов городской недвижимости, которая применяется при расчете налога на имущество. Всего была пересмотрена стоимость более 3 млн объектов. В результате кадастровая стоимость зданий в Петербурге резко выросла. По словам председателя комитета имущественных отношений Леонида Кулакова, стоимость зданий в Петербурге в среднем увеличилась в 1,5 раза, нежилых помещений — примерно вдвое, жилых — на 87%.

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