Путин поручил Мурашко разобраться с дефицитом устройств для диабетиков

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством обратил внимание на дефицит устройств мониторинга глюкозы. Он дал министру здравоохранения Михаилу Мурашко неделю, чтобы продумать меры по улучшению ситуации с необходимыми для лечения сахарного диабета устройствами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин во время совещания

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин во время совещания

Фото: пресс-служба президента РФ

Руководитель исполкома партии «Общероссийский народный фронт» Михаил Кузнецов на заседании рассказал о проблемах, с которыми в настоящее время сталкиваются россияне, у которых диагностирован сахарный диабет. В частности, он отметил недостаток устройств непрерывного мониторинга глюкозы.

После выступления господина Кузнецова Владимир Путин обратился к главе Минздрава: «Посмотрите на ту информацию, которая "Народным фронтом" получена, и через недельку все-таки мне еще раз передоложите, что и как вы предполагаете сделать в ближайшее время, чтобы ситуацию изменить к лучшему, в нужном нам направлении». Слова президента приводит ТАСС.

Говоря о лечении сахарного диабета в России, Михаил Мурашко отметил, что сейчас процедуру регистрации проходят отечественные препараты с действующим веществом семаглутид. Лекарственные препараты с семаглутидом применяются в том числе для лечения сахарного диабета. «Хочу отметить, что разработан оригинальный препарат для лечения диабета второго типа сегодня отечественными производителями, и проходят процедуру регистрации отечественные препараты, действующим веществом которых является семаглутид. Они заменят зарубежный препарат на рынке»,— сказал господин Мурашко.

На прошлой неделе «Ъ» рассказал о перебоях с поставками в Россию аппаратов для мониторинга уровня глюкозы Medtronic. По словам директора НМИЦ эндокринологии Натальи Мокрышевой, перебои начались после того, как часть комплектующих к системе Medtronic попала в ограничительный список США. Пока на рынке осталась продукция от американской Abbott, но она не предназначена для страдающих диабетом детей младше четырех лет.

Подробнее о ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Глюкозе прописали двойное назначение».