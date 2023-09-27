ВТБ продал офис на Лиговском проспекте за 346 млн рублей

Определен победитель торгов по продаже здания на Лиговском проспекте, 108, ранее принадлежавшего банку ВТБ. Новым владельцем объекта стало ООО «Стоматология 36», следует из протокола, на который ссылается «Деловой Петербург».

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Начальная цена на торгах составляла 290 млн рублей, победитель предложил за лот 346 млн руб. Среди участников также значились ГК «Реновация» и ООО «Палантин».

По данным «Контур.Фокус», ООО «Стоматология 36» принадлежит ООО «Холдинговая компания "Интан"», которое развивает сеть одноименных стоматологий.

«ДП» отмечает, что ВТБ пытался продать здание на Лиговском площадью 2,6 тыс. кв. м достаточно давно. Оно не использовалось кредитной организацией и сдавалось в аренду под коммерческие цели.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ВТБ приступил к аудиту петербургских верфей АО «Объединенная судостроительная корпорация», которое с недавних пор находится в доверительном управлении кредитной организации.

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