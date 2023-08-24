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На СвЖД в сентябре будет курсировать ретропоезд «Уральский экспресс»

Свердловская железная дорога (СвЖД) с 1 сентября запускает ретропоезд «Уральский экспресс», сообщила пресс-служба СвЖД. Поезд будет курсировать до 30 сентября.

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Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

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Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Поезд состоит из легендарных локомотивов, в том числе на паровой тяге. Вагоны оформлены по эскизам начала XX века. По пятницам с 1 по 29 сентября поезд будет курсировать по вечерам, а по выходным со 2 по 29 сентября — в дневное время. Поезд будет останавливаться на следующих пунктах: Шувакиш, Верхняя Пышма Музей, Шувакиш Туристический.

Напомним, ранее СвЖД запускала ретропоезд «Эшелон Победы». Поезд состоит из отреставрированных вагонов, которые были в эксплуатации в годы Великой Отечественной войны и тяжелый послевоенный период.

Полина Хабарова

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