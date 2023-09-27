Число рейсов между Петербургом и Ереваном увеличат с октября

С 1 октября авиакомпании «Россия» увеличит количество рейсов между Санкт-Петербургом и Ереваном (Армения), сообщает пресс-служба компании. Дополнительные рейсы запустят по пятницам и воскресеньям.

Вылетать из петербургского Пулково самолеты будут в 14:05, прилетать в Ереван — в 19:10. Вылет из Еревана будет осуществляться в 20:05, прилет в Петербург — в 23:10.

Также воспользоваться рейсом смогут жители других регионов, оформив стыковку в Пулково.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что авиакомпания Red Wings запустит с 3 ноября регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Тель-Авив с технической посадкой в аэропорту Минеральных Вод,

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