Пулково запустит прямые рейсы в Тель-Авив

Авиакомпания Red Wings запустит с 3 ноября регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Тель-Авив с технической посадкой в аэропорту Минеральных Вод, сообщила пресс-служба министерства туризма Израиля.

Полеты будут осуществляться раз в неделю, по пятницам, на лайнерах SSJ100. Время вылета из Петербурга — 22:50, время прилета в Тель-Авив — 06:05. Стоимость билетов — от 67,1 тыс. руб. туда-обратно.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что национальный авиаперевозчик Объединенных Арабских Эмиратов Etihad Airways с 29 октября запустит рейсы из Абу-Даби в Пулково и обратно.