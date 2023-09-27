Власти Швеции запретили Ericsson поставлять оборудование в Россию

Правительство Швеции не дало разрешение Ericsson на поставку оборудования в Россию. Компания дважды просила шведскую инспекцию по стратегическим продуктам разрешить выполнить обязательства перед российскими партнерами по договорам, заключенным до 26 февраля 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lars Hagberg / Reuters Фото: Lars Hagberg / Reuters

Сведения о запрете содержатся в документах по иску Tele2 к ООО «Сател ТВК» (поставляет оборудование Ericsson). На материалы обратили внимание «Ведомости». В июне 2022 года власти разрешили Ericsson поставлять до конца 2022 года софт в РФ и предоставлять услуги по техподдержке. Запрос по оборудованию долгое время оставался на рассмотрении. Отказ в разрешении на его поставку был выдан в мае 2023 года.

В материалах дела указано, что «из-за введенного юридического запрета шведская компания Ericsson AB, производитель, оказалась лишена возможности экспортировать свое оборудование в РФ». При этом, как отмечается в документе, Ericsson не может поставлять оборудование не только ООО «Сател ТВК», но и любым другим покупателям из РФ.

Оператор Tele2 (ООО «Т2 мобайл») через Арбитражный суд Москвы требовал от Ericsson поставить оборудование по договору от 30 июля 2014 года, выплатить неустойку в €4,1 млрд и взыскать астрент (неустойка за неисполнение судебного акта по поставке оборудования). Суд признал обязательства по поставке оборудования утратившими силу. Он отказал Tele2 в требовании обязать передать оборудование, но взыскал неустойку за просрочку уже поставленного ранее с нарушением сроков.

Как российские компании пытаются ввезти в страну оборудование Ericsson — в материале «Ъ» «Отсель ввозить мы будем шведа».

Леонид Уварчев