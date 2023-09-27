Власти Швеции запретили Ericsson поставлять оборудование в Россию
Правительство Швеции не дало разрешение Ericsson на поставку оборудования в Россию. Компания дважды просила шведскую инспекцию по стратегическим продуктам разрешить выполнить обязательства перед российскими партнерами по договорам, заключенным до 26 февраля 2022 года.
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Сведения о запрете содержатся в документах по иску Tele2 к ООО «Сател ТВК» (поставляет оборудование Ericsson). На материалы обратили внимание «Ведомости». В июне 2022 года власти разрешили Ericsson поставлять до конца 2022 года софт в РФ и предоставлять услуги по техподдержке. Запрос по оборудованию долгое время оставался на рассмотрении. Отказ в разрешении на его поставку был выдан в мае 2023 года.
В материалах дела указано, что «из-за введенного юридического запрета шведская компания Ericsson AB, производитель, оказалась лишена возможности экспортировать свое оборудование в РФ». При этом, как отмечается в документе, Ericsson не может поставлять оборудование не только ООО «Сател ТВК», но и любым другим покупателям из РФ.
Оператор Tele2 (ООО «Т2 мобайл») через Арбитражный суд Москвы требовал от Ericsson поставить оборудование по договору от 30 июля 2014 года, выплатить неустойку в €4,1 млрд и взыскать астрент (неустойка за неисполнение судебного акта по поставке оборудования). Суд признал обязательства по поставке оборудования утратившими силу. Он отказал Tele2 в требовании обязать передать оборудование, но взыскал неустойку за просрочку уже поставленного ранее с нарушением сроков.
Как российские компании пытаются ввезти в страну оборудование Ericsson — в материале «Ъ» «Отсель ввозить мы будем шведа».