Уроки хостеприимства

Минцифры доработает процедуру проверки личности клиентов, которая с декабря вводится для операторов хостинга, с учетом того, что нерезиденты могут работать с российскими компаниями без заключения договоров. Текущая версия правил предусматривает лишь способы верификации, которые требуют присутствия хостера в РФ. Малые игроки в любом случае не справятся с требованиями и будут поглощены крупными хостинг-провайдерами, полагают эксперты и источники “Ъ”. Ряд экспертов считает новые правила даже в уточненном варианте избыточными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Минцифры готовит дополнения к правилам идентификации клиентов хостингов в России, проект которых был опубликован 22 сентября, сообщили “Ъ” в министерстве. Обязанность хостеров устанавливать личность клиентов появится с 1 декабря, поправки к федеральным законам «О связи» и «Об информации» были утверждены в июле. Проект от 22 сентября предусматривал четыре способа идентификации: через инфраструктуру «Госуслуг» и Единой биометрической системы, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) или путем перевода со счета в банке России или других стран ЕАЭС, а также предоставлением документов лично.

Размещенный проект, уточнили в Минцифры, описывает способы идентификации клиентов, обслуживающихся по договору с хостером: «Но провайдеры хостингов могут предоставлять мощности и на основании принятия публичной оферты. Механизм используется в том числе при взаимодействии с иностранцами». Для таких случаев министерство «вместе с отраслью готовит способы упрощенной идентификации». Дополнения будут учтены после обсуждения с бизнесом и органами власти, заверили в Минцифры.

Поправки о регулировании хостинга подразумевают ведение Роскомнадзором реестра провайдеров: компаниям, не включенным в него, будет запрещено оказывать услуги. Также хостеры должны сотрудничать с ФСБ и Роскомнадзором по вопросам оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ), устанавливать оборудование ТСПУ (технические средства противодействия угрозам) и использовать национальную систему доменных имен (НСДИ). Роскомнадзор параллельно добивается, чтобы ряд крупнейших зарубежных хостинг-провайдеров, включая Amazon Web Services и GoDaddy, открыли представительства в России (см. “Ъ” от 22 июня) — 26 сентября ведомство сообщило, что ни один из них не исполнил требование, предписав поисковым системам маркировать их сайты как нарушающие закон.

Российские провайдеры тоже пока не соответствуют требованиям, которые вступят в силу в декабре, а «для небольших компаний масштаб нововведений выглядит критическим», говорит “Ъ” источник в одном из хостеров. По его мнению, из-за этого в ближайшие месяцы можно ждать покупки малых игроков крупными с последующей интеграцией в системы последних. Управляющий партнер DRC Саркис Дарбинян согласен, что новое регулирование потребует от небольших игроков значительных вложений, «в том числе найма экспертов для построения инфраструктуры и проведения комплекса работ по защите информации». Облегчение процедуры идентификации теоретически позволит хостерам не нанимать специалистов по KYC («знай своего клиента»), «но все равно не снимает вопрос серьезной регуляторной нагрузки», уточнил он.

Ключевая идея регулирования хостингов состоит в том, чтобы лица, работающие в интернете на аудиторию из России, делали это «только через российские юрлица и только с использованием инфраструктуры российских хостеров, которые есть в соответствующем реестре», полагает гендиректор Ru-Center Андрей Кузьмичев. По его словам, сейчас в Ru-Center доля клиентов-нерезидентов составляет 1,7%, у большинства других хостеров — «единицы процентов, а иногда и меньше 1%». В других профильных компаниях (Beget, Sprinthost, Fornex и т. п.) не ответили на запросы “Ъ”.

Общие нормы гражданского права и так подразумевают, что клиент хостера идентифицирует себя, подчеркивает руководитель информационно-аналитической службы ОД «Информация для всех» Евгений Альтовский: «Даже в работе по публичной оферте пользователь заинтересован, чтобы у него было доказательство ее акцептования, в первую очередь — на случай возникновения споров».

Юрий Литвиненко