Зарубежные СМИ: Каковы требования работников автопредприятий в США?

Работники американской автопромышленности начали одну из крупнейших забастовок в истории. Она впервые нацелена сразу на всю «большую тройку» производителей — General Motors, Ford и Stellantis. Свои рабочие места покинут больше 10 тыс. сотрудников. Профсоюз требует повышения зарплат и дополнительных льгот, а в компаниях отвечают, что выполнение условий просто обанкротит бизнес. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Aguilar / The Blade / AP Фото: Jonathan Aguilar / The Blade / AP

Последние 20 лет профсоюз работников автопромышленности в США шел на уступки компаниям: бизнес чувствовал себя неважно, и нужно было хоть как-то его поддерживать, пишет The New York Times. Но совсем недавно «большая тройка» сообщила почти о рекордных доходах: за полгода компании суммарно получили больше $20 млрд чистой прибыли. И профсоюз выдвинул жесткие требования: +40% к зарплате и отмена многоуровневой системы повышения, которая требует от новых сотрудников работать не меньше восьми лет, чтобы получать столько же, сколько и ветераны. Компании соглашались на 20% и отказывались менять правила.

Бизнес называет требования невыполнимыми, отмечает Reuters. В General Motors говорят, что уступки обойдутся в $100 млрд, вдвое больше, чем стоит компания.

В Ford предупреждают, что льготы и повышения сделают бизнес неконкурентоспособными по сравнению с Tesla и другими компаниями, которые не входят в профсоюз.

Они-то могут стать и бенефициарами самой забастовки. На эти компании приходится половина американского рынка. Но «большая тройка» производит некоторые из самых продаваемых автомобилей в США: Ford F-150 и Chevrolet Silverado и внедорожники Jeep. По оценкам Deutsche Bank, забастовка снизит прибыль каждой компании примерно на $0,5 млрд за неделю простоя.

Новости о забастовке встревожили Белый дом. Там призвали стороны как можно скорее прийти к соглашению. Президент Джо Байден разговаривал с представителями профсоюза и руководителями компаний. Автопром — это 3% ВВП США. И в Белом доме сейчас думают о мерах поддержки отрасли, сообщает The Washington Post.

Экономический ущерб от простоя будет быстро распространяться: заводы перестанут заказывать запчасти, и среди пострадавших окажется не только «большая тройка». Многие поставщики все еще пытаются оправиться от последствий пандемии, и забастовка рискует свести эти усилия на нет.

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