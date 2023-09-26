В Екатеринбурге продают квартиру, где один квадратный метр стоит почти 650 тысяч

В Екатеринбурге на продажу выставили квартиру, где стоимость только одного квадратного метра (кв. м) достигает 649,3 тыс. руб. Ранее максимальный показатель был почти на 100 тыс. меньше и составлял 563,2 тыс. руб. Согласно сервису по продаже недвижимости N1, квартиру с самым дорогим кв. м, размещенную на на сервисе, продают на ул. Радищева, 24.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ЖК "Forum City"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ ЖК "Forum City"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Общая стоимость двухкомнатной квартиры составляет 50 млн руб., а ее площадь 70 кв. м. При этом жилая площадь, согласно объявлению, составляет 40 кв. м, а кухня — 10 кв. м. Квартира находится в ЖК «Форум-Сити» и как указано в объявлении, собственники жилья «не пожалели денег на дизайнерский ремонт».

Еще одна квартира, где стоимость кв. м превышает 600 тыс. руб. продается также в этом ЖК. Общая стоимость четырехкомнатной квартиры составляет 79,9 млн руб., а стоимость одного кв. м — 634,8 тыс. руб. Жилая площадь составляет 85 кв. м, а кухня — 20 кв. м. Описывая объект, продавец заявил, что «дизайнерские решения в каждом квадратном метре».

Напомним, в июле прошлого года стоимость самого дорогого квадратного метра на рынке недвижимости в Екатеринбурге составляла 444 тыс. руб.

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