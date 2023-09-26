WhatsApp отказался от запуска каналов в России из-за угрозы блокировки

Мессенджер WhatsApp (принадлежит признанной в РФ экстремистской и запрещенной Meta) передумал запускать сервис каналов в России — WA Channels. Функцию каналов WhatsApp представил 12 сентября. После этого зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин допустил, что позиция по работе мессенджера в России может быть пересмотрена.

«Продукт не будет доступен для пользователей внутри России в ближайшее время», — сообщил The Moscow Times представитель Meta. По его словам, в ближайшие недели мессенджер даст возможность любому желающему создать свой канал, но не пользователям из России.

После того как в WhatsApp появилась возможность создавать каналы, в Роскомнадзоре заявили об угрозе блокировки мессенджера, если он начнет расширять функционал в сторону массового распространения информации. Сейчас функция каналов в WhatsApp доступна пользователям более чем в 150 странах. Продукты компании Meta заблокированы в России с марта 2022 года. Для WhatsApp Генпрокуратура сделала исключение, пояснив, что мессенджер — средство коммуникации, а не источник размещения информации.