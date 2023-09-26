Посещаемость уральских ТЦ превысила прошлогодние показатели

Посещаемость торговых центрах крупных городов Уральского федерального округа по итогам второй половины августа – первой половины сентября оказалась на 3% выше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом, по данным компании Focus Technologies, по итогу недель перед началом учебного года пик активности потенциальных потребителей превысили прошлогодние показатели на 5%.

«Подобное наблюдается на фоне частично восстанавливающийся привлекательность ТЦ для потребителей ввиду постепенного заполнения новыми и "вернувшимися" арендаторами площадей, пустовавших после ухода ряда международных брендов»,— отметил руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.

Напомним, в первом квартале 2023 года Mall Index был на 4% ниже, чем в прошлом году, тогда как во втором квартале на 4% превысил уровень 2022 года. Летом рост посещаемости продолжился.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте