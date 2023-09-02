Посещаемость уральских ТЦ в августе превысила показатели прошлого года

Посещаемость уральских ТЦ в первые три недели августа на 1% превысили показатели прошлого года. В целом, по данным компании Focus Technologies, по итогу первых восьми месяцев 2023 года Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) количество посетителей в ТЦ Уральского федерального округа (УрФО) оказалось сопоставимо с показателями прошлого года.

«Активности потенциальных потребителей обычно начинает постепенно увеличиваться в течении нескольких недель до традиционного пика приходящегося на 35 неделю года, т.е. на самый конец августа- самое начало сентября. Данный пик является одним из наиболее выраженных элементов сезонности в поведении потребителей и связан с началом нового учебного года и бизнес-сезона»,— отметил руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.

Напомним, в первом квартале 2023 года Mall Index был на 4% ниже, чем в прошлом году, тогда как во втором квартале на 4% превысил уровень 2022 года. В июле он оказался на уровне прошлого года.

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