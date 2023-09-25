Главные новости за 25 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

С 22 по 24 сентября на дорогах Краснодарского края произошла 61 авария. В них погибли 11 человек.

В Краснодарском крае из-за распространения африканской чумы уничтожат более 57 тыс. свиней.

В Краснодаре начали проверку сведений об обнаружении свалки опасных строительных и медицинских отходов в хуторе Октябрьском.

В Севастополе проводят контролируемые подрывы конструкций здания штаба Черноморского флота, пострадавшего после удара украинской ракеты.

Суд рассмотрит иск о сносе самовольной постройки приемной семьи блогера Дани Милохина в Анапе 16 октября.

Объем инвестиций в строительство премиальной резиденции «Роялта» в Крыму составит 4,3 млрд руб.

Краснодар по уровню зарплат в первом полугодии занял 40-е место в России. Среднемесячная чистая зарплата в Краснодаре в первом полугодии составила 63,2 тыс. руб.

В Новороссийске произошло ДТП, в котором погибли водитель и пассажир мотоцикла.

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