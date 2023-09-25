В Севастополе проведут новый подрыв аварийных конструкций здания штаба ЧФ

В Севастополе проведут очередной контролируемый подрыв конструкций здания штаба Черноморского флота. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram. Ориентировочно работы начнутся в 19:00.

Работы по демонтажу поврежденных конструкций здания начались утром 25 сентября. Жители сообщали о громких звуках в городе, однако господин Развожаев сообщил, что ситуация находится под контролем.

Здание штаба Черноморского флота в Севастополе было повреждено в результате ракетной атаки, совершенной 22 сентября. В результате удара, по данным Минобороны РФ, погиб один военнослужащий.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram