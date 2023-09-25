Инвестиции в резиденцию «Роялта» в Крыму составят 4,3 млрд рублей

Объем инвестиций в строительство премиальной резиденции «Роялта» в Крыму составит 4,3 млрд руб. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал генеральный директор федерального девелопера ГК ТОЧНО Николай Амосов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК ТОЧНО Фото: ГК ТОЧНО

Премиальный жилой комплекс расположен в центральной части Ялты. Согласно проекту, разработанному совместно с московским архитектурным бюро «Остоженка», «Роялта» состоит из семи корпусов различной этажности (от 2 до 9 этажей). Резиденция рассчитана на 280 квартир с террасами: одно-, двух- и трехкомнатные, двухэтажные и трехуровневые. Двор резиденции будет состоять из нескольких террас, которые каскадом спускаются в сторону набережной.

На сегодняшний день ГК ТОЧНО реализует свой первый жилой комплекс премиум-класса на территории полуострова.

«Будем развивать новые территории, в том числе в Крыму. Это перспективное направление, которое всегда было одним из самых популярных в нашей стране. Уверен, спрос на жилье здесь будет только расти», – отметил господин Амосов.

По данным компании, на начальном этапе строительства в резиденции «Роялта» уже продано 10% квартир.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ГК Точно» зарегистрировано в 2020 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Бенефициаром является Николай Амосов. Выручка компании в 2022 году составила 213,8 млн руб., чистая прибыль — 40,5 млн руб.

Наталья Решетняк