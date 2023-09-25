На Кубани за выходные в ДТП погибли 11 человек

С 22 по 24 сентября на дорогах Краснодарского края произошла 61 авария. В них погибли 11 человек и 72 получили ранения, в том числе 14 несовершеннолетних. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

16 аварий связаны с наездом на пешеходов. В итоге были травмированы 19 человек. Из-за превышения скорости в 12 ДТП три человека погибли и 14 пострадали.

В тройку самых распространенных причин аварий входит выезд на полосу встречного движения. В шести таких ДТП два человека погибли и восемь пострадали.

Татьяна Ручкина

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