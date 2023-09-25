В Новороссийске мотоцикл влетел в трактор, два человека погибли

В Новороссийске произошло ДТП, в котором погибли водитель и пассажир мотоцикла. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.

Авария произошла 25 сентября около 2:40. Неустановленный водитель мотоцикла ВМW двигался по ул. Анапское шоссе в сторону ул. Московская. По предварительным данным, он превысил безопасную скорость, не справился с управлением и наехал на трактор, осуществлявший дорожные работы.

В результате полученных механических повреждений мотоцикл загорелся. Водитель и пассажир скончались на месте ДТП. Правоохранители проводят следственные мероприятия.

Татьяна Ручкина

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