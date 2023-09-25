В Краснодаре проверят сведения о свалке медицинских отходов в хуторе Октябрьском

В Краснодаре начали проверку сведений об обнаружении свалки опасных строительных и медицинских отходов в хуторе Октябрьском. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
По данным ведомства, местные жители обнаружили свалку использованных шприцев и емкостей с биологическими носителями в районе одного из земельных участков в хуторе Октябрьском.
«В рамках проверки прокуратурой округа будет дана оценка, в том числе действиям контролирующих органов в части реагирования на обращения граждан и иные сигналы о нарушениях федерального законодательства»,— говорится в сообщении.
Доследственную проверку по факту обнаружения несанкционированной свалки возбудили в отделе полиции поселка Калинино. Ход проверки, а также очистка и дезинфекция указанного участка поставлены на контроль в прокуратуре округа.
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