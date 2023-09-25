Суд о сносе самостроя приемной семьи Милохина в Анапе перенесли на октябрь

Суд рассмотрит иск о сносе самовольной постройки приемной семьи блогера Дани Милохина в Анапе 16 октября. Об этом сообщает «РИА Новости».

Слушание перенесли «из-за неявки привлеченного лица, который не пришел к назначенному времени, так как находился в больнице», сообщили изданию в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Иск в суд о сносе самовольного строения подала администрация города. В мэрии отметили, что жилой дом указанной семьи и две хозяйственные постройки были построены с нарушениями необходимых требований. Кроме того, одно из строений имеет признаки коммерческой деятельности. Там была организована торговля одеждой, несмотря на то что вид разрешенного использования не предусмотрен для данной деятельности.

«Собственник самовольно занял территорию общего пользования в 71 квадратный метр»,— говорится в сообщении.

Сам блогер Даня Милохин находится в розыске по заявлению военкомата Анапы. 11 сентября директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина обратилась к Минобороны РФ с просьбой призвать блогера в ряды Вооруженных сил России для прохождения срочной службы. Однако на следующий день стало известно, что Милохин улетел в Дубай.

Анастасия Донскова

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