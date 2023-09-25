Краснодар занял 40-е место по уровню зарплат

Краснодар по уровню зарплат в первом полугодии занял 40-е место в России. Об этом говорится в рейтинге «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Среднемесячная чистая зарплата в Краснодаре в первом полугодии составила 63,2 тыс. руб. Это на 15,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Новороссийск оказался на 47-м месте. Средняя зарплата в городе составляет 61,3 тыс. руб., что на 15,9% больше, чем в первом полугодии 2022 года. Сочи занял 69-е место. Средние зарплаты на курорте выросли на 15,1% и составляют 55,3 тыс. руб.

На столько же процентов увеличились зарплаты в Симферополе и составили 49,1 тыс. руб. Столица Крыма занимает 79-е место. Севастополь оказался на 90-й строчке с зарплатами в 47,3 тыс. руб., что на 10,9% больше, чем в прошлом году.

Самые большие среднемесячные зарплаты в России в Новом Уренгое — 142,6 тыс. руб. Второе место занимает Салехард — 127,2 тыс. руб. В этих городах выплаты увеличились на 10,1%. Третье место по уровню зарплат занимает Москва — 137,7 тыс. руб., рост составил 7,4%. На последних местах оказались Нальчик (38,1 тыс. руб., +11,3%), Элиста (37,9 тыс. руб., +14,5%) и Грозный (40 тыс. руб., +13,4%).

Татьяна Ручкина

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