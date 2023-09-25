Polymetal оценил выплаты по экспортной пошлине в 2024 году в $100-130 млн

Polymetal в рамках гибкой экспортной пошлины в 5,5%, установленной правительством, может выплатить в $100-130 млрд в следующем году. При этом в рамках экспортной пошлины для драгоценных металлов при той же ставке Polymetal выплатит $30-40 млн от EBITDA в 2023 году. Это следует из финансовой отчетности компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Плотникова, Коммерсантъ Фото: Мария Плотникова, Коммерсантъ

Кроме того, как сообщается в отчетности Polymetal, свободный денежный поток компании из-за пошлины снизится на $25-35 млн в текущем году и еще на $70-100 млн в 2024 году. При расчетах убытков в отчетности Polymetal также использовала курс доллара на уровне 90 руб. В рамках налога на сверхприбыль (windfall tax) компания выплатит еще 600 млн руб. Эта сумма будет представлена в составе налога на прибыль за 2023 год.

Экспортная пошлина будет действовать до конца 2024 года. Правительство ввело экспортные пошлины с октября этого года для защиты внутреннего рынка. Под пошлину попали медь, цинк, алюминий, золото. При курсе доллара от 80 до 85 руб. за доллар пошлина составит 4%, при курсе в 85-90 руб. — 4,5%, при долларе от 90 руб. до 95 руб. — 5,5%. Самая высокая пошлина в 7% будет применяться при курсе выше 95 руб.

За первые полгода скорректированная EBITDA компании выросла на 31% год к году — до $559 млн. Из этой суммы $200 млн, или 36%, относятся к Казахстану. Рентабельность по скорректированной EBITDA в этой стране достигла 51%. Еще $359 млн, или 64%, относятся к российским активам с тем же показателем рентабельности в 39%. Совокупная рентабельность по скорректированной EBITDA выросла до 43% (41% в прошлом году).

Скорректированная чистая прибыль повысилась на 28% — до $261 млн, чистая прибыль — до $190 млн (годом ранее был чистый убыток $321 млн). Выручка выросла на 25% — до $1,315 млрд. Из этой суммы $393 млн (30%) относятся к операциям в Казахстане, $922 млн (70%) — в России.

Средняя цена реализации золота выросла на 3%, цена реализации серебра не изменилась. Продажи золота выросли на 25% год к году — до 570 тыс. унций. Продажи серебра увеличились на 19% — до 10,4 млн унций.

Денежные затраты компании выросли на 11% год к году — до $944 на унцию золотого эквивалента. Это нижнего значения годового прогноза затрат $950-1000. Совокупные денежные затраты почти не изменились и составили $1386 на унцию золотого эквивалента. Капитальные затраты тоже почти не изменились и составили $375 млн.

Чистый приток денежных средств от операционной деятельности составил $35 млн (годом ранее — чистый отток $405 млн). Это связано с притоком в размере $140 млн от предприятий Казахстана и оттока в размере $105 млн от российских предприятий. Во время торгов на Мосбирже по данным на 15:16 мск акции Polymetal росли на 2.71%.

По данным аналитиков, привязанные к курсу рубля экспортные пошлины в 4–7% могут затронуть 46% аграрного экспорта. Аналитики оценивают сборы с участников рынка в 125 млрд руб. в год.

Подробнее о рисках ограничений экспорта — в материале «Въедливые пошлины».

Анастасия Ларина