Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Polymetal оценил выплаты по экспортной пошлине в 2024 году в $100-130 млн

Polymetal в рамках гибкой экспортной пошлины в 5,5%, установленной правительством, может выплатить в $100-130 млрд в следующем году. При этом в рамках экспортной пошлины для драгоценных металлов при той же ставке Polymetal выплатит $30-40 млн от EBITDA в 2023 году. Это следует из финансовой отчетности компании.

Фото: Мария Плотникова, Коммерсантъ

Фото: Мария Плотникова, Коммерсантъ

Кроме того, как сообщается в отчетности Polymetal, свободный денежный поток компании из-за пошлины снизится на $25-35 млн в текущем году и еще на $70-100 млн в 2024 году. При расчетах убытков в отчетности Polymetal также использовала курс доллара на уровне 90 руб. В рамках налога на сверхприбыль (windfall tax) компания выплатит еще 600 млн руб. Эта сумма будет представлена в составе налога на прибыль за 2023 год.

Экспортная пошлина будет действовать до конца 2024 года. Правительство ввело экспортные пошлины с октября этого года для защиты внутреннего рынка. Под пошлину попали медь, цинк, алюминий, золото. При курсе доллара от 80 до 85 руб. за доллар пошлина составит 4%, при курсе в 85-90 руб. — 4,5%, при долларе от 90 руб. до 95 руб. — 5,5%. Самая высокая пошлина в 7% будет применяться при курсе выше 95 руб.

За первые полгода скорректированная EBITDA компании выросла на 31% год к году — до $559 млн. Из этой суммы $200 млн, или 36%, относятся к Казахстану. Рентабельность по скорректированной EBITDA в этой стране достигла 51%. Еще $359 млн, или 64%, относятся к российским активам с тем же показателем рентабельности в 39%. Совокупная рентабельность по скорректированной EBITDA выросла до 43% (41% в прошлом году).

Скорректированная чистая прибыль повысилась на 28% — до $261 млн, чистая прибыль — до $190 млн (годом ранее был чистый убыток $321 млн). Выручка выросла на 25% — до $1,315 млрд. Из этой суммы $393 млн (30%) относятся к операциям в Казахстане, $922 млн (70%) — в России.

Средняя цена реализации золота выросла на 3%, цена реализации серебра не изменилась. Продажи золота выросли на 25% год к году — до 570 тыс. унций. Продажи серебра увеличились на 19% — до 10,4 млн унций.

Денежные затраты компании выросли на 11% год к году — до $944 на унцию золотого эквивалента. Это нижнего значения годового прогноза затрат $950-1000. Совокупные денежные затраты почти не изменились и составили $1386 на унцию золотого эквивалента. Капитальные затраты тоже почти не изменились и составили $375 млн.

Чистый приток денежных средств от операционной деятельности составил $35 млн (годом ранее — чистый отток $405 млн). Это связано с притоком в размере $140 млн от предприятий Казахстана и оттока в размере $105 млн от российских предприятий. Во время торгов на Мосбирже по данным на 15:16 мск акции Polymetal росли на 2.71%.

По данным аналитиков, привязанные к курсу рубля экспортные пошлины в 4–7% могут затронуть 46% аграрного экспорта. Аналитики оценивают сборы с участников рынка в 125 млрд руб. в год.

Подробнее о рисках ограничений экспорта — в материале «Въедливые пошлины».

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...