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Коммерсантъ FM
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Склады перестраховали

РНПК решила не брать на себя лишние риски

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) утвердила новые условия перестрахования складских рисков. Участники рынка говорят о росте тарифов в несколько раз, полагая, что подорожание неизбежно будет переложено на клиентов — владельцев и арендаторов складских помещений.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

РНПК подготовила итоговую версию условий и тарифов перестрахования складов и товарно-материальных ценностей (документ есть в распоряжении “Ъ”). Так, РНПК ввела дополнительные исключения из покрытия, куда вошли убытки в результате нарушения правил пожарной и промышленной безопасности, использования не предусмотренных документацией бытовых нагревательных приборов и самостоятельно произведенного монтажа электропроводки.

Вместе с тем РНПК подняла тарифы по складским рискам. Стоимость перестрахования склада, включая отделку и инженерное оборудование, составит 0,11% от страховой суммы, а товарно-материальных ценностей — 0,23%.

По словам собеседника “Ъ” в крупной страховой компании, в июне РНПК представила лишь тезисы, а в виде документа новые условия оформлены только сейчас: в частности, перестраховщик проработал оговорки, убрал размытые формулировки.

РНПК ужесточила условия из-за участившихся страховых случаев. «Для любого облигаторного договора ценообразование всегда складывается на базе структуры портфеля и статистики прохождения договора на протяжении последних нескольких лет, с применением вероятностных сценариев развития такого портфеля и убыточности по нему,— поясняет руководитель сектора по работе с корпоративными клиентами страхового брокера "Нобилис" Елена Орлова.— За прошедший год произошло беспрецедентное количество крупных убытков в сегменте объектов непромышленного страхования».

В частности, в августе 2022 года в Истре произошел масштабный пожар на складе маркетплейса «Озон», ущерб от которого оценили почти в 11 млрд руб. В конце прошлого года произошло возгорание в торговом центре «Мега Химки», где ущерб составил рекордные 20–30 млрд руб., по оценкам ВСС (см. “Ъ” от 9 декабря 2022 года).

В РНПК отказались от комментариев.

По словам участников рынка, исключения из покрытия, по сути, дают РНПК возможность отказывать в выплате почти по любому объекту. Причиной всех пожаров, за исключением тех редких случаев, когда, например, камеры видеонаблюдения фиксируют факт поджога, являются нарушения тех или иных норм безопасности, в частности, пожарных, рассказывает собеседник в одной из страховых компаний.

Участники рынка называют цены РНПК завышенными «втрое и более», отмечая, что до сих пор тарифов на складские риски средние тарифы по рынку были меньше 0,1%.

Большая доля складов передается в залог и страхуется по требованию банков, которые вряд ли примут новые исключения, в аналогичной ситуации будут арендаторы складских помещений, которые не могут повлиять на действия собственника, поясняет директор департамента андеррайтинга и перестрахования «Абсолют страхования» Евгений Ильченко. По его словам, для таких клиентов остается возможность заключить договор на повышенных тарифах: для тех объектов, где уровень безопасности не соответствует новым требованиям, цены могут вырасти в два-три раза.

Для огромных логистических центров, на которых могут находиться товары на десятки миллиардов рублей, страхование по таким тарифам будет очень тяжелым для бюджета, считает собеседник “Ъ” в страховой компании. Крупным логистическим комплексам будет выгоднее привести объекты в должное состояние, поскольку вполне вероятно, что страховщики не захотят заключать договоры по высокорисковым объектам даже на повышенных тарифах, добавляет Евгений Ильченко.

Многие арендаторы складов начнут требовать с собственников установления дополнительных систем пожарной безопасности и технической проверки уже существующих систем, что может привести к удорожанию аренды складов, считает заместитель гендиректора страхового консультанта АСТ по страхованию имущества и ответственности Денис Титов.

Правовых механизмов влияния на ситуацию у игроково нет: поскольку договоры добровольного имущественного страхования не публичные, во внесении в них условий, рекомендованных РНПК, или в увеличении страхового тарифа и взноса нет ничего незаконного, считает гендиректор ЮК «Бенефит-Литигейшн» Кирилл Краснов. Участники рынка между тем уверены, что мошенничества со страховками, в том числе через пожары, нововведения только усугубят. Для тех, кто «должен сгореть», подчеркивает один из собеседников “Ъ”,— все равно по какому тарифу страховаться.

Юлия Пославская, Екатерина Волкова

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