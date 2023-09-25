Мангу берут в кольцо

Российские платформы с азиатскими комиксами столкнулись с давлением сразу с двух сторон — от отечественного и южнокорейского регуляторов. С одной стороны, Государственное южнокорейское агентство креативного контента (KOCCA) совместно с платформой Moi Comics готовят иск к русскоязычной ReManga за нарушение интеллектуальных прав. С другой стороны, Роскомнадзор с 18 сентября блокирует MangaHub за ЛГБТ-пропаганду. Участники книжного рынка подчеркивают, что в этом сегменте пиратской остается основная часть контента. Платформы удаляют контент по требованию правообладателей, однако он тут же появляется на новых площадках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

KOCCA совместно с Moi Comics (первая официальная корейская платформа с азиатскими комиксами, была запущена 11 ноября 2022 года корейской компанией MStoryLink) готовят судебный иск к ReManga — русскоязычной платформе азиатской манги, рассказали “Ъ” в агентстве.

По словам представителя KOCCA в России Ким Си Ву, Moi Comics еще в прошлом году разослала ряду платформ письма с просьбой удалить нелицензионные комиксы. «Большинство удалили наименования, однако ReManga до сих пор игнорирует письмо, подрывая деятельность Moi Comics на территории России»,— уточнил Ким Си Ву.

По его словам, в КОССА «понимают, что пиратство — это естественный шаг в становлении рынка» интеллектуальных прав. «Но мы должны рассматривать долгосрочные перспективы развития корейской креативной индустрии в России, и без защиты интеллектуальной собственности это невозможно»,— подчеркнул Ким Си Ву. В ReManga не ответили на запрос “Ъ”.

Между тем интернет-платформы с азиатскими комиксами стали вызывать вопросы не только у правообладателей, но и у регуляторов. Так, 18 сентября Роскомнадзор заблокировал один из крупных ресурсов — MangaHub, сообщили “Ъ” в службе.

На портале были выявлены материалы, «содержащие пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений», пояснили в Роскомнадзоре. Провайдеру хостинга направлено требование о необходимости незамедлительного удаления выявленных запрещенных материалов, но меры так и не были приняты, говорят в службе.

Представители MangaHub в официальном сообществе «ВКонтакте» в заявлении от 22 сентября сообщили, что будут запускать новый сайт, поскольку «прежний останется навечно заблокированным». «На выходных BL (boys love) / GL (girls love) контент пропадет с основного домена и в дальнейшем уже появится на отдельном домене (cайте)»,— говорится в сообщении.

По схожей схеме пошли и другие платформы — MangaLib и ReadManga. После введения запрета на ЛГБТ-пропаганду ресурсы создали отдельные сайты, на которые и была перенесена манга о гомосексуальных отношениях. Впоследствии эти сайты были заблокированы, сейчас они доступны через VPN-сервисы.

Азиатские комиксы выглядят одной из точек развития книжного рынка, говорят в крупных издательских домах. Среди популярных сайтов русскоязычных сообществ — MangaLib, ReadManga, ReManga, уточняет собеседник “Ъ” на книжном рынке.

Как говорится на сайте ReManga, основной доход платформа получает в виде комиссии от платных глав комиксов (размещаются по соглашению с правообладателями). Также на сайте присутствуют рекламные блоки. На MangaLib тоже можно найти как платные произведения, так и рекламу.

На сайтах говорится, что они не нарушают авторских прав. Однако участники рынка уверяют, что такое случается. «Сегодня эта часть рынка в серой зоне: да, бесспорно, при поступлении сообщения от правообладателя или покупателя лицензии графическое произведение удаляется с платформы, однако через некоторое время оно может появиться в одном из фанатских сообществ "ВКонтакте" или на другой платформе»,— поясняет собеседник “Ъ”.

Причем зачастую и сами владельцы русскоязычных платформ с мангой не способны оценить объем загруженного нелицензионного контента.

Дело в том, объясняет собеседник “Ъ”, занимающийся переводом манги, что на русскоязычные платформы комиксы нередко загружают не администраторы ресурсов, а сами пользователи: «Они идут на пиратские англоязычные ресурсы, на которых опубликованы сканы комиксов, выгружают их, переводят, а затем загружают на русскоязычные платформы».

Несмотря на особый порядок расчетов с правообладателями из недружественных стран, нет ограничений в охране и защите ими исключительных прав, подчеркивает руководитель практики интеллектуальной собственности DRC Владимир Ожерельев. По его словам, решения об отказе в защите прав по причине регистрации правообладателя в недружественном государстве «являются исключением».

Вопрос о недружественности давно отпал — суды многократно обращали внимание на то, что у правообладателя есть основания для защиты своих прав, подтверждает юрист по интеллектуальной собственности, автор Telegram-канала «Вычислить по IP» Анастасия Сковпень.

При этом, уточняет госпожа Сковпень, даже если ReManga позиционирует себя как информационного посредника, после получения претензии они были обязаны удалить спорные материалы То, что контент загружают пользователи, не освобождает от обязанности удалить контент, соглашается господин Ожерельев, но и «не дает оснований требовать выплаты компенсации».

Юлия Юрасова