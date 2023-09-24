Избран председатель Законодательного собрания Ульяновской области

Председателем Законодательного собрания Ульяновской области седьмого созыва стал Валерий Малышев. Депутаты регионального парламента отдали за него подавляющее большинство голосов на заседании в воскресенье, 24 сентября. Об этом сообщает областное Законодательное собрание.

Фото: Законодательное собрание Ульяновской области

«Первым вице-спикером избран Владимир Камеко (ЕР)»,— говорится в сообщении.

Кроме того, заместителями председателя регионального парламента седьмого созыва стали Вячеслав Безруков (ЕР), Дмитрий Грачев (ЛДПР), Константин Долгов (ЕР), Сергей Моргачев (самовыдвижение) и Рамиль Хакимов (КПРФ). Одновременно с этим представителем Законодательного Собрания Ульяновской области в Совете Федерации РФ был избран Сергей Рябухин. Помимо прочего, аппаратом Законодательного Собрания Ульяновской области седьмого созыва будет руководить Елена Ивлиева.

Ранее стало известно о том, что новый состав заксобрания Ульяновской области по итогам выборов получил большее разнообразие в сравнении с прежним составом областного парламента — в нем снова появился представитель «Справедливой России — За правду», впервые добавился независимый и беспартийный самовыдвиженец, есть депутаты, имеющие косвенное отношение к администрации губернатора и областному правительству, появились известные люди как регионального, так и федерального масштаба.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Заксобрание обещает обновиться».

Георгий Портнов