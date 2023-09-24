Маккарти сохранит $300 млн на обучение ВСУ в проекте расходов на оборону США

Спикер Палаты представителей США, республиканец Кевин Маккарти сообщил журналистам, что передумал выступать против включения $300 млн на обучение Вооруженных сил Украины в законопроект об ассигнованиях на оборону на следующий финансовый год (начинается в США 1 октября), передает The Hill.

Ранее господин Маккарти говорил, что исключит из законопроекта помощь на обучение ВСУ из-за того, что проект не поддержала республиканка Марджори Тейлор Грин. По словам спикера Палаты представителей, он передумал, потому что пришел к выводу, что его борьба с включением $300 млн в законопроект «не решит проблему», поскольку помощь Украине заложена и в другие проекты. В частности, речь идет о законопроектах об ассигнованиях деятельности Госдепартамент и иностранных операций, уточнил он.

При этом член Палаты представителей, республиканец Гаррет Грейвз заявил, что парламент проголосует по вопросам исключения помощи Украине из законопроектов по обороне, Госдепу и иностранных операциях, если обсуждения не заблокирует большинство законодателей. Как отмечает The Hill, решение господина Маккарти скорее всего встретит противодействие со стороны госпожи Грин. По мнению спикера Палаты представителей, госпожа Грин вновь проголосует против затрат в $300 млн на помощь в обучении ВСУ.

В законопроекте указано, что $300 млн должны пойти на оказание помощи, включая обучение, снаряжение, летальную помощь, логистическую поддержку, поставки и услуги, зарплаты и стипендии, поддержание и разведывательную поддержку вооруженным силам и силам национальной безопасности Украины.

21 сентября, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США, 29 законодателей (23 члена Палаты представителей и шесть сенаторов) направили президенту США Джо Байдену письмо, в котором заверили, что не поддержат пакет в $24 млрд для Киева. Кевин Маккарти отказал украинскому лидеру в выступлении в Палате представителей и заверил, что у конгрессменов «нет времени на проведение совместного заседания» с сенаторами ради подобного мероприятия. По словам господина Маккарти, он спросил у господина Зеленского в ходе визита последнего в Палату представителей об использовании американской помощи и даже получил ответы на некоторые вопросы, хотя так и не понял, «есть ли план победы».

Подробнее — в материале «В переговорах был достигнут существенный Конгресс».

Эрдни Кагалтынов