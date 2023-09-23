Лавров потребовал от Гутерриша обосновать обвинения в вывозе украинских детей

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что генсек ООН Антониу Гутерриш должен обосновать заявления о насильственном вывозе Россией украинский детей. По его словам, российская сторона уже обнародовала в ООН данные детей, которые были вывезены с Украины «в безопасные места».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антониу Гутерриш (слева) и Сергей Лавров после заседания Совбеза ООН в апреле 2023 года

Фото: Пресс-служба МИД России Антониу Гутерриш (слева) и Сергей Лавров после заседания Совбеза ООН в апреле 2023 года

Фото: Пресс-служба МИД России

Выступая на 78-й сессии Генассамблеи ООН, Антониу Гутерриш заявил о многочисленных нарушениях прав человека, допущенных Россией на Украине, в числе которых «насильственное перемещение украинских гражданских лиц, включая детей» в РФ или на подконтрольные российским силам территории.

«Ждем, что генеральный секретарь все-таки как-то обоснует заявления, которые он делает, потому что он должен выступать от имени секретариата ООН, как написано в Уставе. Не допуская отход от статьи 100 Устава ООН, которая гласит, что все сотрудники секретариата во главе с генсекретарем должны быть бесстрастны»,— заявил господин Лавров на брифинге.

Сергей Лавров уточнил, что у руководства ООН есть доступ к спискам украинских детей, с их фамилиями, а также контактной информацией для тех, кто хочет связаться с ними для возвращения к родителям или родственникам.

«Основная масса этих людей — это те, кто жил в детских домах, кого родители передали в детские дома по разным причинам. И когда началась специальная военная операция, конечно, мы их вывезли в безопасное место. Но мы никогда не скрывали фамилии этих детей и место, где они находятся»,— заключил глава МИДа.

В июне 2022 года Межведомственные координационный штаб России по гуманитарному реагированию утверждал, что российская сторона вывезла с территории Украины 307 423 ребенка. По данным российских властей, на Украину вернулись чуть больше 300 человек.

По делу «о незаконной депортации детей с территорий Украины, занятых российскими силами с 24 февраля 2022 года, Досудебная палата Международного уголовного суда в марте выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

Лусине Баласян