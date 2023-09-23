Красный Крест отправил первый конвой помощи в НКР после операции Азербайджана

Первый с начала Азербайджаном «антитеррористической» операции в регионе конвой с гуманитарной помощью Международного комитета Красного Креста отправился в Нагорно-Карабахскую республику (НКР). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев на границе Армении и Азербайджана.

Этнические армяне, живущие в Карабахе, рассказали Reuters, что они, по сути, находятся в осаде: у них мало еды, электричества и топлива. Они призвали крупные державы помочь им.

Ранее сегодня гуманитарную помощь в Карабах доставили российские миротворцы. Они привезли 50 тонн гуманитарного груза в Степанакерт. Сейчас в расположении российских миротворцев продолжают находиться 826 мирных граждан, в том числе 440 детей.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую» операцию в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Она была официально завершена спустя сутки, когда президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о ее окончании после достижения всех поставленных целей.

По данным уполномоченного по правам человека в Нагорном Карабахе Гегама Степаняна, в результате действий азербайджанской армии погибли не менее 200 человек. В Армении тем временем уже пятый день идут протесты с требованием отправить в отставку премьер-министра Никола Пашиняна.

Подробнее о конфликте в Карабахе — в материале «Ъ» «Нет дома, кроме Арцаха».

Анастасия Ларина