Мост через Черную речку в Петербурге возведут за 177 млн рублей

Дирекция транспортного строительства Санкт-Петербурга объявила конкурс на поиск подрядчика по строительству моста через Черную речку в створе Сердобольской улице. За работы заказчик готов заплатить 176,89 млн рублей.

Будущему подрядчику предстоит завершить работы до 2 ноября 2023 года. Ему в том числе предстоит разработать рабочую документацию. Из требований к ней следует, что длина переправы составит почти 40 метров с двумя полосами движениями. Подрядчика назовут 21 апреля.

Соответствующий проект о возведении моста через Черную речку был одобрен еще в 2018 году. Предполагалось, что переправа будет иметь выход у Ушаковской набережной и позволит разгрузить соседние мосты.

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