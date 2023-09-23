В Петербурге волонтеры проведут мониторинг 100 деревянных памятников зодчества

В Санкт-Петербурге до конца 2023 года проведут мониторинг около 100 памятников деревянного зодчества. Заниматься этим будут волонтеры, рассказал ТАСС председатель городского отделения всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Антон Иванов.

По словам господина Иванова, обучение волонтеров уже началось и будет проходить в течение полутора месяцев на базе ВООПИК. В период набора на первый поток в отделение поступило около 250 заявок от потенциальных кандидатов, из которых отобрали 50.

Волонтеров будут обучать, в частности, составлять акты визуального осмотра и проводить фотофиксацию состояния памятников архитектуры. На первый этап отобрано чуть больше 100 объектов деревянного зодчества, которые больше всего нуждаются в постоянном надзоре и учёте.

Главной целью проекта господин Иванов назвал помощь органам власти в получении актуальной информации о состоянии памятников.

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