Сбербанк понизил ставки по нескольким вкладам

Сбербанк понизил максимальные ставки в линейке «СберВклад» для клиентов, которые не получают в банке зарплату, обратило внимание Frank Media. Максимальная доходность по вкладу «СберВклад Лидер» для премиальных клиентов снижена на 0,89 процентного пункта (до 10,32%, без капитализации) и 0,88 п. п. (до 10,38%, с капитализацией). Максимальная ставка по «СберВкладу» без капитализации уменьшена на 0,99 п. п. (до 9,97%), с капитализацией — тоже на 0,99 п. п., до 10,02%.

С 22 сентября Сбербанк повысил ставки по ипотеке на 0,5 п. п. С 25 сентября ставки по вкладам в банке вырастут на 0,3–0,4 п. п.

Центробанк (ЦБ) 15 сентября повысил ключевую ставку на 100 п. п., до 13%. Сделано это было для ограничения роста инфляции уровнем 6–7%. ЦБ сообщал, что после принятого решения ожидает замедления кредитования уже в ближайшие недели.

Подробности — в материале «Ъ» «Займы поскользнулись на ставке» .

Лаура Кеффер