Сбербанк повысит ставки по вкладам и ипотеке

Глава Сбербанка Герман Греф на открытии кампуса «Школы 21» в Великом Новгороде рассказал о повышении ставок по ипотеке на 0,5 процентного пункта (п. п.) с 22 сентября. Кроме того, с 25 сентября ставки по вкладам будут повышены на 0,3–0,4 п. п.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Герман Греф

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Герман Греф

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Сейчас Сбербанк предлагает десять различных видов вклада с процентной ставкой до 12%. По словам главы Сбербанка, изменения затронут только некоторые, наиболее популярные предложения банка.

«Затем по отдельным более популярным линейкам мы будем еще поднимать на 0,3–0,4 процентного пункта ставки по депозитам. Мы реагируем вслед за рынком»,— рассказал господин Греф (цитата по ТАСС).

Сейчас процентная ставка на нельготные ипотеки в Сбербанке составляет от 14,7% до 16,8%. По оценкам господина Грефа, до конца 2023 года «Сбером» будет выдано около 4 трлн руб. ипотеки, что на 1,2 трлн руб. больше, чем в 2022 году. По мнению Германа Грефа, из-за политики по охлаждению рынка жилищных кредитов, проводимой ЦБ, можно ожидать значительного падения выдачи ипотек в ближайшие месяцы.

«При этом, в силу принятых мер Центрального банка по повышению ставки и по еще целому ряду мер, мы думаем, что падение выдач ипотеки будет не менее чем на 30% в четвертом квартале. Поэтому в целом перегрева ждать нечего. Ипотека будет в четвертом квартале и, вероятнее всего, в первом квартале следующего года менее доступной»,— заявил глава Сбербанка.

Напомним, что 15 сентября ЦБ сообщил о повышении ключевой ставки на 100 п. п., до 13%. Сделано это было для ограничения роста инфляции до 6–7%. В прошлый раз решение повысить ключевую ставку (с 8,5% до 12% на внеплановом заседании ЦБ 15 августа) также было обусловлено увеличившимися проинфляционными рисками, а также ослаблением рубля. ЦБ ожидает замедления кредитования от повышения ключевой ставки уже в ближайшие недели. По мнению зампредседателя Банка России Алексея Заботкина, это позволит снизить ценовое давление.

Подробнее — в материале «Ъ» «Займы поскользнулись на ставке» .

Арсений Пушкин