Комздрав Петребурга нашел поставщика на импортные «скорые» за 643 млн рублей

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга определился с поставщиком 94 импортных машин скорой помощи. Автомобили ведомству поставит компания «Аларм-Моторс Лахта», следует из данных на сайте госзакупок.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Стоимость контракта оценивается в 643,4 млн рублей.
Из документации следует, что комздрав закупил три типа автомобилей марки Ford Transit: 76 машин за 495,9 миллиона рублей, девять — за 68,8 миллиона рублей и девять — за 78,6 миллиона рублей.
В автопарки медучреждений новые машины скорой помощи должны поставить до декабря 2023 года.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что власти Петербурга готовы вернуть в работу коронавирусные госпитали-трансформеры в случае ухудшения эпидемиологической обстановки по COVID-19.
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