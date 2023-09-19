Комздрав: ковидные госпитали-транформеры в Петербурге вернут при необходимости

Власти Санкт-Петербурга готовы вернуть в работу коронавирусные госпитали-трансформеры в случае ухудшения эпидемиологической обстановки по COVID-19. Об этом 19 сентября сообщили в городском комитете по здравоохранению.

«У нас при необходимости в первую очередь будут трансформеры открывать»,— цитирует комментарий представителя комздрава «Фонтанка».

В настоящий момент взрослых коронавирусных пациентов в Петербурге принимают Боткинская и Александровская больницы, Городская больница №20 и психиатрическая больница Скворцова-Степанова. Госпитали-трансформеры пока не задействованы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, число заболевших коронавирусом за неделю (11 -17 сентября) в Петербурге увеличилось почти в два раза по сравнению с предыдущей неделей (4 -10 сентября) — с 638 до 1 130 человек. В больницы за текущую неделю поступило 107 человек. Летальных случаев зафиксировано не было.

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