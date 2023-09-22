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Коммерсантъ FM
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Хостинги обяжут идентифицировать клиентов по паспорту или «Госуслугам»

Минцифры разработало проект постановления, которое определяет правила, по которым провайдеры хостинга должны будут устанавливать личность своих клиентов. Такая обязанность у них появится с 1 декабря 2023 года. Проект документа, опубликованный на regulation.gov.ru, подразумевает четыре способа, которыми может осуществляться идентификация: через инфраструктуру «Госуслуг» и Единой биометрической системы, посредством использования усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), посредством перевода со счета в банке России или других стран ЕАЭС, а также предоставлением документов лично.

Физические лица, пользующиеся хостингом и желающие идентифицировать себя лично, должны будут предоставить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, ИП — паспорт и выписку из ЕГРИП, а представители юридических лиц — выписку из ЕГРЮЛ и документ, подтверждающий их полномочия на заключение договора с хостером.

Регулирование хостинг-провайдеров в России ужесточается согласно поправкам в федеральные законы «О связи» и «Об информации», подписанным президентом Владимиром Путиным 31 июля. Они предусматривают ведение Роскомнадзором реестра хостеров, а также обязывают последних взаимодействовать с силовыми структурами. Эти же поправки запретят сайтам, работающим в России, регистрировать пользователей без использования электронной почты или номера телефона от российской компании.

О давлении российских регуляторов на иностранные хостинги — в публикации «Ъ» «Роскомнадзор досчитал до двенадцати».

Юрий Литвиненко

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