Европейский суд отклонил иск Мордашова о снятии с него санкций

Иск владельца «Северстали» Алексея Мордашова к Совету Евросоюза с требованием исключить его из санкционного списка отклонен Европейским судом. Решение суда объясняется, в частности, тем, что господин Мордашов не смог убедить судей в том, что продал долю в банке «Россия» на рыночных условиях и независимому покупателю. Соответствующее решение суда опубликовано 20 сентября, на него обратило внимание Frank Media.

Речь в материалах дела идет о продаже компанией «Севергрупп» (принадлежит господину Мордашову) 5,481% акций банка «Россия» неизвестному покупателю. Сделка была осуществлена в 2022 году. В марте 2023 года Европейский суд предложил предпринимателю, который еще уже в мае 2022 года подал иск о снятии санкций, представить документы с точной датой продажи доли в «России» и с информацией о покупателе.

Из решения суда следует, что господин Мордашов представил суду отредактированные документы «Севергрупп», однако в них все равно не указан покупатель. Сумма сделки, указанная в предоставленных бизнесменом документах, составила 600 млн руб. Она была закрыта 21 июля 2022 года. Суд приводит для сравнения данные ТАСС на 1 марта 2014 года, согласно которым капитал «России» составлял 45,2 млрд руб., а доход — 125,2 млрд руб.

«Это свидетельствует о том, что акции, вероятно, были проданы по гораздо меньшей цене, чем их реальная стоимость. Это обстоятельство, а также отсутствие каких-либо упоминаний о личности получателя, снижает доказательственную ценность данных документов, поскольку они не позволяют установить, что передача данного пакета акций была осуществлена третьему лицу, не зависящему от заявителя»,— говорится в решении суда.

Отказ в снятии санкций с господина Мордашова также объясняется тем, что предприниматель до сих пор «извлекает выгоду из своих связей с российской властью», следует из решения Европейского суда. Как утверждает суд, банк «Россия», акционером которого была компания предпринимателя, считается личным банком высокопоставленных чиновников РФ. Этот банк открыл филиалы в Крыму и Севастополе, добавили в суде.

Кроме того, «Севергрупп» владело значительными долями в «Национальной Медиа Группе» (НМГ), которая, по версии суда, контролирует телеканалы, активно поддерживающие политику РФ на Украине. Наконец, суд отмечает, что принадлежащие господину Мордашову «Силовые машины» отвечают за продажу четырех ветряных турбин в Крыму.

О том, что господин Мордашов продал долю в банке «Россия», стало известно в декабре 2022 года. В мае источники РБК и Bloomberg сообщали, что структуры бизнесмена вышли из капитала НМГ.

Банк «Россия» преимущественно обслуживает крупных корпоративных клиентов, головной офис банка находится в Санкт-Петербурге. Организация находится под блокирующими санкциями США и ЕС, банк отключен от SWIFT.

Эрдни Кагалтынов