За хоккеистов выставили рекордный счет

В НХЛ состоялась рекордная по стоимости сделка, связанная с покупкой клуба. Миллиардер Майкл Эндлауэр приобрел «Оттава Сенаторс» за сумму, близкую к $1 млрд. Господину Эндлауэру достался середняк, давно не выходивший в play-off, но середняк, кажется, с довольно большим потенциалом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок «Оттавы Сенаторз» Дрейк Батерсон

Фото: Gene J. Puskar / AP Игрок «Оттавы Сенаторз» Дрейк Батерсон

Фото: Gene J. Puskar / AP

Совет владельцев клубов НХЛ одобрил продажу «Оттава Сенаторс» консорциуму предпринимателей во главе с миллиардером Майклом Эндлауэром. Основателю и главе Andlauer Healthcare Group, занимающейся поставками медицинского оборудования, досталось 90% его акций. Остальные 10% сохранят дочери прежнего владельца клуба Юджина Мельника — Оливия и Анна. Процесс продажи «Оттавы» они инициировали в ноябре прошлого года после смерти отца.

Различные источники — ESPN, TSN — оценивают сумму сделки примерно одинаково, в диапазоне от $950 млн до «почти $1 млрд». В любом случае она стала самой дорогой в истории НХЛ.

Предыдущий рекорд установила Fenway Sports Group. Покупка «Питсбург Пингвинс» в 2021 году обошлась ей в $900 млн.

«Оттава» оказалась чрезвычайно ярким примером бурного роста востребованности спортивного бизнеса в Северной Америке. Юджин Мельник купил «Оттаву» сравнительно недавно — в 2003 году. Но цена клуба в тот момент выглядела просто смешно по сравнению с нынешней: 20 лет назад она не дотянула даже до $100 млн. При этом нельзя сказать, будто бы за тот период, что командой владел господин Мельник, она своими выступлениями активно повышала капитализацию. Скорее наоборот: «Оттава» активно поддерживала имидж не слишком привлекательного актива.

По сути, за эти два десятилетия она пережила лишь два взлета. В 2007 году «Оттава» вышла в финал Кубка Стэнли, в котором уступила «Анахайм Дакс», а в 2017-м чуть не повторила успех. Ее остановил в полуфинальной серии play-off «Питсбург». Причем она растянулась на максимальную, в семь матчей, дистанцию, а «Питсбург» дожал канадский клуб лишь во втором овертайме седьмого. С тех пор «Оттава» в play-off не проникла ни разу.

Впрочем, есть признаки, указывающие на то, что Майкл Эндлауэр, уже имевший опыт занятий хоккейным бизнесом (в 2009 году он стал миноритарным акционером пользующегося колоссальной популярностью «Монреаль Канадиенс», а еще некоторое время владел клубом Американской хоккейной лиги, второй по статусу в Северной Америке, «Гамильтон Булдогс» и даже однажды выиграл с ним чемпионат), совершил не такое уж плохое приобретение. На самом деле «Оттава» и в предыдущем сезоне не была похожа не беспросветного середнячка без амбиций и до финиша регулярного первенства боролась за play-off, всего на шесть очков отстав от «Флорида Пантерс», добравшегося до финальной серии. А главное, у нее, кажется, отличные перспективы.

В заявке «Оттавы» есть целая группа высоко котирующихся хоккеистов.

Это, допустим, защитник Тома Шабо и несколько игроков линии нападения. В ней много хоккеистов, которые отличаются хорошей продуктивностью. Это и вошедший в предыдущем чемпионате в топ-20 лучших бомбардиров НХЛ Тим Штюцле, и немного отставшие от него Брейди Ткачак с Клодом Жиру, и Дрейк Батерсон с Шейном Пинто, и перешедший летом в клуб знаменитый российский форвард Владимир Тарасенко, минувший сезон завершавший в «Нью-Йорк Рейнджерс». При этом важно, что ряд из этих лидеров клуба — Штюцле, Шабо, Ткачак — еще молоды. Нет ничего удивительного в том, что свежий прогноз ESPN относительно перспектив «Оттавы» в стартующем в октябре чемпионате звучит достаточно оптимистично: во всяком случае, он уверенно сулит ей «движение вперед», пусть и без гарантий волшебного прорыва.

Алексей Доспехов