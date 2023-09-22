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Коммерсантъ FM
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Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ опустился до минимума с января 2017 года

В августе 2023 года нерезиденты сократили объем инвестиций в облигации федерального займа на 34 млрд руб. (на 2,2%), до 1,522 трлн руб., следует из данных (.xlsx) Банка России. Это минимальное значение с 1 января 2017 года.

Как сообщает Центробанк, доля нерезидентов в объеме выпусков ОФЗ по состоянию на 1 сентября составила 7,8%. 1 августа этот показатель составлял 7,9%. Значение этого показателя по итогам августа стало наименьшим с 1 июля 2012 года, когда доля нерезидентов сложилась на уровне 6,5%. Общий объем выпуска ОФЗ в августе сократился на 238 млрд руб., до 19,429 трлн руб., следует из таблицы ЦБ.

Согласно статистике Банка России, доля нерезидентов на рынке ОФЗ неуклонно снижается с ноября 2022-го. За 2022 год нерезиденты снизили объем инвестиций в ОФЗ на 35,8 % (на 1,104 трлн руб.). Как сообщало агентство Reuters в январе 2023 года, нерезиденты распродавали ОФЗ по ценам на 25–70% ниже номинальных.

О ситуации с ОФЗ по итогам квартала — в публикации «Ъ» «Минфин переплатил по мелочи».

Эрдни Кагалтынов

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