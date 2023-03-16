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Бастрыкин поручил возбудить дело по факту невыплаты компенсаций дольщикам ЖСК «Удачный выбор»

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту невыплаты компенсаций дольщикам жилого комплекса «Удачный выбор» в Краснодаре.

Жилой комплекс демонтировали в 2020 году по решению суда, признавшего ЖСК самостроем. Участники долевого строительства по сей день не получили компенсационные выплаты.

«Большое количество граждан приобрело в нем квартиры, будучи введенными в заблуждение о полном соответствии объекта нормативам. В подтверждение этого покупателям были представлены подложные документы»,— говорится в сообщении.

В краевом следственном управлении по факту нарушений при выдаче разрешения на строительство указанных домов возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). В судебном делопроизводстве находится дело, возбужденное по ст. 159 УК РФ (мошенничество), возбужденное в отношении представителей ЖСК.

Летом 2020 года Прикубанский районный суд приговорил председателей ЖСК «Удачный выбор» Олега Мармеладзе и Наталью Михееву к шести и пяти годам лишения свободы в колонии за мошенничество. В ходе заседания было установлено, что злоумышленники в совокупности получили от дольщиков 139 млн руб., заранее зная, что обязательства по строительству комплекса не будут исполнены.

Ранее пайщики ЖСК обратились к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву с просьбой создать рабочую группу по выплате компенсаций.

Подробнее о скандале вокруг ЖСК «Удачный выбор» — в материале «Ъ-Кубань» «Не лучший дом».

Анастасия Донскова

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