Смольный подписал госконтракт на 2,9 млрд рублей на ремонт дорог в южных районах Петербурга

Правительство Санкт-Петербурга в лице СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» подписало с АО «ПО "Возрождение"» государственный контракт на ремонт дорог в 10 левобережных районах города, сообщила пресс-служба горадминистрации в понедельник, 20 марта. Сумма контракта — 2,9 млрд рублей.

«Лот сформирован из дорог, находящихся в Адмиралтейском, Василеостровском, Кировском, Красносельском, Петродворцовом, Московском, Невском (левый берег), Фрунзенском, Центральном, Колпинском и Пушкинском районах»,— отмечается в сообщении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в 2023 году в четырех регионах Северо-Запада отремонтируют на 38% меньше дорог, чем годом ранее. Объем финансирования ремонта и реконструкции федеральных дорог в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской и Калининградской областях составит 37,8 млрд рублей против 38,7 млрд в прошлом году. Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение объемов работ из-за роста цен на стройматериалы.

Подробнее — в материале «Петербург и Ленобласть сбавляют скорость».

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