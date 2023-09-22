В Екатеринбурге вынесли приговор водителю из Кирова по делу о фейках об армии

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к восьми годам колонии общего режима бывшего водителя из Кирова Ричарда Роуза (внесен Росфинмониторингом в список террористов). Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным по п.«д» ч.2 ст. 207.3 УК РФ (распространение фейков о российской армии) и ч.2 ст. 205.2 УК РФ (призывы к осуществлению террористической деятельности или оправдание терроризма). Ему также запретили в течение четырех лет администрировать сайты.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что уголовное дело о распространении фейков в отношении Ричарда Роуза было возбуждено из-за публикации в Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta) о ситуации в украинской Буче. Второе дело, по данным СМИ, касалось публикации о президенте Владимире Путине.

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