В Екатеринбурге будут судить водителя из Кирова за фейки про Бучу и призыв убить президента

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего водителя из Кирова Ричарда Роуза, которому инкриминируют распространение фейков о российской армии (п.«д» ч.2 ст. 207.3 УК РФ) и призывы к осуществлению террористической деятельности (ч.2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом «Ъ-Урал» рассказал адвокат Алексей Бушмаков.

Изначально следствие возбудило уголовное дело только о распространении фейков из-за публикации Ричарда Роуза в Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta) о ситуации в украинской Буче. После этого суд заключил его под стражу в Кирове. Однако позже, по словам Алексея Бушмакова, следователи обнаружили пост, в котором мужчина призывал к убийству президента Владимира Путина.

«Дела по ст. 205.2 УК РФ могут рассматривать только военные суды. Поэтому прокуратура ходатайствовала о переносе суда в Екатеринбурга. Когда его этапируют из Кирова, он попадет в СИЗО №5», — добавил защитник. Господин Бушмаков добавил, что из-за того, что подсудимого еще не доставили в Екатеринбург, сегодня, 11 января, не удалось провести первое заседание по делу.

За распространение фейков о ВС РФ Ричарду Роузу грозит до 10 лет колонии, а за призывы к терроризму — до пяти лет.

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