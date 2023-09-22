Оставившая пост в минздраве Удмуртии Наталья Якимова возглавит медколледж

Наталья Якимова, накануне по собственному желанию оставившая пост и.о. министра здравоохранения Удмуртии, вновь возглавит Республиканский медицинский колледж. Об этом сообщил Сергей Багин, сменивший госпожу Якимову на посту, пишет Izhlife.

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Напомним, Наталья Якимова с февраля 2022 года исполняла обязанности министра здравоохранения республики. После решения оставить пост, она отметила, что планирует остаться работать в отрасли и проводить больше времени с семьей. Ранее госпожа Якимова возглавляла медколледж с 2018 по 2022 года, после чего должность заняла Наталья Мыльникова.