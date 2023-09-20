Сергей Багин стал и.о. министра здравоохранения Удмуртии

И.о. министра здравоохранения Удмуртии назначили первого заместителя главы минздрава региона Сергея Багина. Согласно документу, подписанному главой региона Александром Бречаловым, новый пост господин Багин займет с 21 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram, Эльвира Пинчук Фото: Telegram, Эльвира Пинчук

Прежде с февраля 2022 года обязанности министра здравоохранения республики исполняла Наталья Якимова. Пост госпожа Якимова покинула по собственному желанию.

Напомним, Сергей Багин занял должность первого заместителя министра здравоохранения Удмуртии 15 августа. Он занимался развитием системы медицинской помощи региона, а также выполнением ключевых показателей национального проекта.