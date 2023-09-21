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Коммерсантъ FM
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В Туле устранили аварию, оставившую без света почти 5 тыс. человек

В Зареченском районе Тулы, где без света остались почти 5 тыс. человек, восстановили электричество, сообщили в ГУ МЧС. Причиной отключения в ведомстве назвали техническую неисправность.

«В настоящий момент подстанция запитана»,— сообщили журналистам в областном ГУ МЧС. В ЕДДС Тулы уточнили «РИА Новости», что свет появился в большинстве зданий, находившихся в зоне отключения.

Инцидент произошел в Туле около часа назад. Местные СМИ со ссылкой на очевидцев писали, что перед пропажей света в городе слышали один или несколько взрывов. В МЧС заверили, что причиной этого грохота был переход самолета на сверхзвук.

Лаура Кеффер

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