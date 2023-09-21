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Коммерсантъ FM
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обновлено 23:25

СМИ сообщили о взрывах в Туле, без света остались почти 5 тыс. абонентов

В Туле почти у 5 тыс. человек пропало электричество. Перед этим, по данным СМИ, были слышны один или несколько взрывов. В МЧС позднее заверили, что причиной грохота стал переход самолета на сверхзвук.

Издание Myslo со ссылкой на очевидцев сообщило, что около 21:43 мск в Пролетарском районе Тулы произошел взрыв. Он произошел неподалеку от 1-го проезда Металлургов, взрыв был одиночным. В комментариях к сообщению один из подписчиков пишет, что слышал звук взрыва в 22:13 мск.

Telegram-канал Mash со ссылкой на подписчиков сообщил о «двух-трех» громких взрывах в Пролетарском районе. После них в части города пропал свет, отмечает Mash.

ЕДДС города сообщило об аварийной ситуации, для ее устранения на место выехала бригада специалистов. В городской ЕДДС сообщили «РИА Новости» об аварийном отключении электричества, но не в Пролетарском, а в Зареченском районе. Без света остались почти 5 тыс. абонентов.

«Хлопки, которые слышали жители Пролетарского округа города Тулы, предположительно, явились следствием перехода самолета на сверхзвуковую скорость»,— сообщили в ГУ МЧС (цитата по «РИА Новости»).

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