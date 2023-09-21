Главные новости за 21 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

Архитекторы представили концепцию нового генплана Сочи. Предполагается, что документ решит проблему загруженности населением некоторых районов за счет развития сельских курортов и санаторной отрасли.

В ходе проверки власти Новороссийска выявили нецелевое использование земельного участка вблизи памятника «Непокоренным», где идет строительство площадки для размещения ISO-контейнеров. Собственнику земельного участка направили акт, в котором указаны допущенные им нарушения земельного законодательства.

Над акваторией Черного моря и территорией Крыма ночью 21 августа сбили 19 беспилотников. БПЛА уничтожили средства противовоздушной обороны (ПВО).

В Краснодарском крае и еще нескольких регионах России произошел массовый сбой в работе МТС. По данным портала «сбой.рф», от абонентов Кубани поступило больше всего жалоб — 35%.

В Анапе состоится торжественная закладка Императорского парка Русского географического общества в честь Николая I. Парк разместится на территории в 30 га между ул. Ленина и Адмирала Пустошкина и протянется от Супсехского шоссе до береговой линии.

Промышленники Кубани инвестировали 25 млрд рублей в импортозамещение. Всего реализуется более 30 проектов по созданию новых или развитию действующих производств.

Начинающие предприниматели Кубани с начала года взяли в Фонде микрофинансирования региона 97 микрозаймов для открытия своих стартапов. Общая сумма займов составила 136 млн руб., что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Число пассажиров лайнера Astoria Grande за четыре месяца круизного сезона 2023 года превысило пассажиропоток всего 2022 года. За указанный период текущего года в туры на судне отправились 15 тыс. человек.

В акватории морского порта Туапсе проведут учения с выполнением тренировочных стрельб. Они пройдут 22 сентября с 11 до 15 часов.

Ущерб природе от разрушения теплохода Roksolana 2, затонувшего рядом с портом Новороссийска, оценили более чем в 151 млн руб. По словам главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, администрация Краснодарского края не предприняла никаких действий для извлечения и безопасной утилизации судна.

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