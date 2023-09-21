Число пассажиров лайнера Astoria Grande за год выросло на 36%

Число пассажиров лайнера Astoria Grande за четыре месяца круизного сезона 2023 года превысило пассажиропоток всего 2022 года. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на гендиректора компании по продаже туров на круизный лайнер «СК Аквилон» Станислава Наумова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Круизный центр «Инфофлот» Фото: Круизный центр «Инфофлот»

За указанный период текущего года в туры на судне отправились 15 тыс. человек, в то время как за весь круизный сезон прошлого года число пассажиров Astoria Grande достигало 11 тыс. человек.

«Что касается географии пассажиров, согласно статистике, основная доля остается неизменной — это туристы из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Однако проект получил широкую огласку, и мы видим интерес путешественников из других регионов России, стран СНГ и, конечно, Турции»,— цитирует издание заявление господина Наумова.

Ранее Краснодарская таможня сообщила, что таможенный контроль прошли 30 тыс. туристов и 18 тыс. членов экипажа 11-палубного пассажирского лайнера Astoria Grandе за период с апреля по сентябрь текущего года.

Анастасия Донскова

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