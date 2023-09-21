В морпорту Туапсе проведут учения со стрельбами

В акватории морского порта Туапсе проведут учения с выполнением тренировочных стрельб. Об этом сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Туапсе Фото: пресс-служба мэрии Туапсе

Стрельбы пройдут 22 сентября с 11 до 15 часов. Их проведет Новороссийская военно-морская база.

«В связи с этим в акватории будет закрыто движение судов, в том числе и маломерных. Просим жителей и гостей города соблюдать спокойствие»,— отметили в администрации Туапсинского района.

Татьяна Ручкина

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