Вред экологии от затонувшего у Новороссийска теплохода оценили в 151 млн рублей

Ущерб природе от разрушения теплохода Roksolana 2, затонувшего рядом с портом Новороссийска, оценили более чем в 151 млн руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

По ее словам, администрация Краснодарского края не предприняла никаких действий для извлечения и безопасной утилизации судна. Служба Росприроднадзора взяла в месте его затопления анализ проб, который определил попадание в воду в процессе разрушения теплохода загрязняющих веществ.

«Наше требование о добровольной оплате причиненного природе вреда администрация области оставила без ответа. Добиваемся возмещения через суд. Также будем настаивать на утилизации теплохода. Затонувшим судам не место в прибрежной акватории»,— написала Росприроднадзора.

Судно Roksolana 2 построили в 1988 году. Оно затонуло в 2014 году. Его бывшего владельца — компанию Med Global Group Ltd. — ликвидировали в январе 2018 года.

Татьяна Ручкина

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